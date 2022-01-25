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25 Oca 2022 - 15:40

Hangi Burç Hiza İstikamettir? İşte Düzen Hastası Burçlar…

Her burcun insanı düzeni sevmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede dağınık iken, bazı burcun insanları düzeni olmadan asla yaşamıyor. Evlerinden iş yaşamlarına inanılmaz derecede düzen bağımlısı olan o burçlar, hizacı olarak adlandırılıyor. Sizde düzenci ve hiza istikametli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...