Hangi Burç Hiza İstikamettir? İşte Simetri Hastalığı Olan O Burçlar…
Her burcun insanı düzeni sevmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede dağınık iken, bazı burcun insanları düzeni olmadan asla yaşamıyor. Evlerinden iş yaşamlarına inanılmaz derecede düzen bağımlısı olan o burçlar, hizacı olarak adlandırılıyor. Sizde düzenci ve hiza istikametli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı düzeni sevmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede dağınık iken, bazı burcun insanları düzeni olmadan asla yaşamıyor. Evlerinden iş yaşamlarına inanılmaz derecede düzen bağımlısı olan o burçlar, hizacı olarak adlandırılıyor. Öte yandan listede yer alan düzen bağımlısı burçları görenler, gördüklerine inanamıyor! Peki, hangi burç hiza istikamettir? İşte düzen hastası burçlar…
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25 Oca 2022 - 20:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.