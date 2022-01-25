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25 Oca 2022 - 20:53

Hangi Burç Hiza İstikamettir? İşte Simetri Hastalığı Olan O Burçlar…

Her burcun insanı düzeni sevmiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede dağınık iken, bazı burcun insanları düzeni olmadan asla yaşamıyor. Evlerinden iş yaşamlarına inanılmaz derecede düzen bağımlısı olan o burçlar, hizacı olarak adlandırılıyor. Sizde düzenci ve hiza istikametli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...