Hata her ne kadar insana özgü olsa da bazı burcun insanları hata yapma konusunda bir marka haline gelmiş bulunuyor. Bazı burçlar gamsızlığından, bazı burçlar ise önyargılarından kaynaklı olarak sürekli hata yapmaya meyilli insanlar oluyor. öte yandan Zodyak kuşağının hayatı boyunca hataya düşen o burçları, herkesin ağzını açık bırakmayı başarıyor! Peki, Aynı Hatayı İki Kez Yaban Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar…