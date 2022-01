Her burcun insanı aynı sinirsel hassasiyete sahip olarak dünyaya gelmiyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, kolay kolay sinirlenmezken; bazı burcun insanları, sinirlenmeye adeta yer alıyor. Her şeyi büyütmekten kendisini alıkoyamayan o burçlar, öfkelerini de hırçın ve coşkulu bir biçimde çevresine gösteriyor. Öte yandan sinirde bir dünya markası haline gelmiş olan o burçları görenlerin ağzı açık kalıyor! Peki, hangi burcun sinirleri bozuk? İşte her şeyi büyüten ve olay çıkaran burçlar…