- 25 Oca 2022 - 15:53 G: 25 Oca 2022 - 15:57

Hangi Burcun Sinirleri Bozuk? İşte Her Şeyi Büyüten ve Olay Çıkaran Burçlar…

Her burcun insanı aynı sinirsel hassasiyete sahip olarak dünyaya gelmiyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, kolay kolay sinirlenmezken; bazı burcun insanları, sinirlenmeye adeta yer alıyor. Sizde sürekli olarak sinirleri bozuk olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı aynı sinirsel hassasiyete sahip olarak dünyaya gelmiyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, kolay kolay sinirlenmezken; bazı burcun insanları, sinirlenmeye adeta yer alıyor. Her şeyi büyütmekten kendisini alıkoyamayan o burçlar, öfkelerini de hırçın ve coşkulu bir biçimde çevresine gösteriyor. Öte yandan sinirde bir dünya markası haline gelmiş olan o burçları görenlerin ağzı açık kalıyor! Peki, hangi burcun sinirleri bozuk? İşte her şeyi büyüten ve olay çıkaran burçlar…

25 Oca 2022 - 15:53 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burç Her Şeyi Normalleştirdi? İşte Ayıp Olan Şeyleri Bile Normal Hale Getiren Burçlar… mask
Hangi Burç Her Şeyi Normalleştirdi? İşte Ayıp Olan Şeyleri Bile Normal Hale Getiren Burçlar…
Hangi Burç Hayatı Boyunca Doğru Yoldan Yürümez? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar… mask
Hangi Burç Hayatı Boyunca Doğru Yoldan Yürümez? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar…
Hangi Burç Hiza İstikamettir? İşte Düzen Hastası Burçlar… mask
Hangi Burç Hiza İstikamettir? İşte Düzen Hastası Burçlar…
Alişan’dan Yıkan Haber! Ölümlerden Dönmüştü, Son Açıklama Geldi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı; Hayranları Şok oldu! mask
Alişan’dan Yıkan Haber! Ölümlerden Dönmüştü, Son Açıklama Geldi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı; Hayranları Şok oldu!
30 Yaşından Sonra Evlenen Burçlar Hangisidir? İşte Önce Kariyer Diyen O Burçlar… mask
30 Yaşından Sonra Evlenen Burçlar Hangisidir? İşte Önce Kariyer Diyen O Burçlar…
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Hangisidir? İşte Bir Kez Ve Son Kez Aşık Olan O Burç… mask
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Hangisidir? İşte Bir Kez Ve Son Kez Aşık Olan O Burç…
En Paragöz Burçlar Hangisidir? İşte Her Zaman “Para Para Para” Diyen O Burçlar! mask
En Paragöz Burçlar Hangisidir? İşte Her Zaman “Para Para Para” Diyen O Burçlar!
Hep Yanlış Kişiye Aşık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Hep Yanlış Kişilerle Birlikte Olan O Burç… mask
Hep Yanlış Kişiye Aşık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Hep Yanlış Kişilerle Birlikte Olan O Burç…
En Gır Gır Burçlar Hangisidir? İşte En Komik ve Esprili O Burçlar… mask
En Gır Gır Burçlar Hangisidir? İşte En Komik ve Esprili O Burçlar…
Hayatını Düşünmeye, Sorgulamaya Adamış Burçlar Hangisidir? Hayatını Bir Formül İçinde Yaşayan O Burç… mask
Hayatını Düşünmeye, Sorgulamaya Adamış Burçlar Hangisidir? Hayatını Bir Formül İçinde Yaşayan O Burç…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sanal Linç Kurbanı Oldu! Minicik Etek Giyince; Tepkiler Gırla Geldi! “Sen 16 Yaşındasın; Çocuksun” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sanal Linç Kurbanı Oldu! Minicik Etek Giyince; Tepkiler Gırla Geldi! “Sen 16 Yaşındasın; Çocuksun”
Teşkilat Dizisinden Zehra Ayrılıyor! Deniz Baysal’ın Sonu Resmen Geldi, Anlaşması Bitti! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak! mask
Teşkilat Dizisinden Zehra Ayrılıyor! Deniz Baysal’ın Sonu Resmen Geldi, Anlaşması Bitti! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak!
Hangi Burç Her Şeyi Normalleştirdi? İşte Ayıp Olan Şeyleri Bile Normal Hale Getiren Burçlar… mask
Hangi Burç Her Şeyi Normalleştirdi? İşte Ayıp Olan Şeyleri Bile Normal Hale Getiren Burçlar…
Survivor’da Bir Değil, İki Değil, Tam 5 İsmin Diskalifiyesi Verildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Her Şeyi Duyurdu! Canlı Yayında Bombalar Patladı… mask
Survivor’da Bir Değil, İki Değil, Tam 5 İsmin Diskalifiyesi Verildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Her Şeyi Duyurdu! Canlı Yayında Bombalar Patladı…
Hangi Burcun Sinirleri Bozuk? İşte Her Şeyi Büyüten ve Olay Çıkaran Burçlar… mask
Hangi Burcun Sinirleri Bozuk? İşte Her Şeyi Büyüten ve Olay Çıkaran Burçlar…
Hangi Burç Hayatı Boyunca Doğru Yoldan Yürümez? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar… mask
Hangi Burç Hayatı Boyunca Doğru Yoldan Yürümez? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status