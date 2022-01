Anasayfa/

25 Oca 2022 - 21:06

Ayıp Duygusu Zayıf Burçlar Hangisidir? İşte Utanma Duygusu Deformasyon Uğrayan O Burçlar…

Her burcun insanı konuşma konusunda sınır tanıyan insanlar olarak dünyaya gelmiyor. Bazı burcun insanları her ortamda usturuplu bir konuşma biçimi tercih ederken; bazı burcun insanları her ortamda ağzına geleni sayıveriyor. Ama başka burçlar ise bozulan ortamı bir anda normalleştiriyor. Sizde her şeyi normalleştiren burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...