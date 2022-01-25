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25 Oca 2022 - 20:59

Survivor’da Bir Değil, İki Değil, Tam 5 İsim İpin Ucunda! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Her Şeyi Duyurdu! Canlı Yayında Diskalifiye Bombaları Patladı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da skandal olay patladı! Bir değil, iki değil, tam tamına 5 ismin diskalifiye olacağı resmen açıklandı. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan isim, gündeme bomba gibi düşen bu durum, canlı yayında bombaların patlamasına neden oldu. Peki, hangi isimler Survivor All Star yarışmasından elenecek?