- 25 Oca 2022 - 20:59

Survivor’da Bir Değil, İki Değil, Tam 5 İsim İpin Ucunda! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Her Şeyi Duyurdu! Canlı Yayında Diskalifiye Bombaları Patladı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da skandal olay patladı! Bir değil, iki değil, tam tamına 5 ismin diskalifiye olacağı resmen açıklandı. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan isim, gündeme bomba gibi düşen bu durum, canlı yayında bombaların patlamasına neden oldu. Peki, hangi isimler Survivor All Star yarışmasından elenecek?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasında eleme adayları da Sercan, Mert, Ayşıl ve Berna olmuştu. Bu dört isimden bir ismin yarışmaya veda edeceği bilinirken; bir anda 5 kişinin veda edebileceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Oca 2022 - 20:59 Ankara- Yaşam

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