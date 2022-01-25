- 25 Oca 2022 - 21:08

Teşkilat Dizisinde Zehra Şoku Yaşanıyor! Deniz Baysal’a Yolun Sonu Resmen Göründü! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak!

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat’ta Zehra karakterine hayat veren Deniz Bahar iddialara göre diziden ayrılıyor! Anlaşmasının sonuna geldiği konuşulurken; bundan sonra taş üstünde taşın kalmayacağı da ortaya çıktı. Ağızları açık bırakan bu durum ise özellikle Teşkilat dizisinin sevenlerini kahretti. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisi Pazar günlerinde reyting rekorlarını kırıyordu. Ekranlara gelen son bölümde ise Türk duygularını biraz daha kabartmış ve seyircilerini ekranlara kilitlemişti. Her şey yolunda giderken; sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, milyonları yerle bir etti. Peki, dizinin güzel oyuncusu Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?

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25 Oca 2022 - 21:08 Ankara- Yaşam

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