Teşkilat Dizisinden Zehra Ayrılıyor! Deniz Baysal’ın Sonu Resmen Geldi, Anlaşması Bitti! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisi Pazar günlerinde reyting rekorlarını kırıyordu. Ekranlara gelen son bölümde ise Türk duygularını biraz daha kabartmış ve seyircilerini ekranlara kilitlemişti. Her şey yolunda giderken; sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, milyonları yerle bir etti. Peki, dizinin güzel oyuncusu Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?

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