- 25 Oca 2022 - 16:29 G: 25 Oca 2022 - 16:40

Teşkilat Dizisinden Zehra Ayrılıyor! Deniz Baysal’ın Sonu Resmen Geldi, Anlaşması Bitti! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak!

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat’ta Zehra karakterine hayat veren Deniz Bahar iddialara göre diziden ayrılıyor! Anlaşmasının sonuna geldiği konuşulurken; bundan sonra taş üstünde taşın kalmayacağı da ortaya çıktı. Ağızları açık bırakan bu durum ise özellikle Teşkilat dizisinin sevenlerini kahretti. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Teşkilat dizisi Pazar günlerinde reyting rekorlarını kırıyordu. Ekranlara gelen son bölümde ise Türk duygularını biraz daha kabartmış ve seyircilerini ekranlara kilitlemişti. Her şey yolunda giderken; sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, milyonları yerle bir etti. Peki, dizinin güzel oyuncusu Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Oca 2022 - 16:29 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sanal Linç Kurbanı Oldu! Minicik Etek Giyince; Tepkiler Gırla Geldi! “Sen 16 Yaşındasın; Çocuksun” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sanal Linç Kurbanı Oldu! Minicik Etek Giyince; Tepkiler Gırla Geldi! “Sen 16 Yaşındasın; Çocuksun”
Survivor Sürgün Adasına Şok İsim! Ağlaya Ağlaya Gitti, Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı! Akılları Yerinden Çıkardı! mask
Survivor Sürgün Adasına Şok İsim! Ağlaya Ağlaya Gitti, Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı! Akılları Yerinden Çıkardı!
Evlilik Hakkında Her Şey 16. Bölüm 2021 Full İzle! 25 Ocak 2022 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 16. Bölüm 2021 Full İzle! 25 Ocak 2022 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 25 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 25 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 8. Bölüm 2022 Full İzle! 25 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 8. Bölüm 2022 Full İzle! 25 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Sonunda Geliyor! Neriman’ın Hiç Görmediği Oğlu Ortaya Çıktı! Ortalık Yıkılacak; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… mask
Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Sonunda Geliyor! Neriman’ın Hiç Görmediği Oğlu Ortaya Çıktı! Ortalık Yıkılacak; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…
Esra Erol'da 25 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 25 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Survivor All Star 2022 9.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 25 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All Star 2022 9.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 25 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı 25 Ocak 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 25 Ocak 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Üç Kuruş 11. Bölüm Full İzle! 24 Ocak Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 11. Bölüm Full İzle! 24 Ocak Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sanal Linç Kurbanı Oldu! Minicik Etek Giyince; Tepkiler Gırla Geldi! “Sen 16 Yaşındasın; Çocuksun” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sanal Linç Kurbanı Oldu! Minicik Etek Giyince; Tepkiler Gırla Geldi! “Sen 16 Yaşındasın; Çocuksun”
Teşkilat Dizisinden Zehra Ayrılıyor! Deniz Baysal’ın Sonu Resmen Geldi, Anlaşması Bitti! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak! mask
Teşkilat Dizisinden Zehra Ayrılıyor! Deniz Baysal’ın Sonu Resmen Geldi, Anlaşması Bitti! Bundan Sonra Taş Üstünde Taş Kalmayacak!
Hangi Burç Her Şeyi Normalleştirdi? İşte Ayıp Olan Şeyleri Bile Normal Hale Getiren Burçlar… mask
Hangi Burç Her Şeyi Normalleştirdi? İşte Ayıp Olan Şeyleri Bile Normal Hale Getiren Burçlar…
Survivor’da Bir Değil, İki Değil, Tam 5 İsmin Diskalifiyesi Verildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Her Şeyi Duyurdu! Canlı Yayında Bombalar Patladı… mask
Survivor’da Bir Değil, İki Değil, Tam 5 İsmin Diskalifiyesi Verildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Her Şeyi Duyurdu! Canlı Yayında Bombalar Patladı…
Hangi Burcun Sinirleri Bozuk? İşte Her Şeyi Büyüten ve Olay Çıkaran Burçlar… mask
Hangi Burcun Sinirleri Bozuk? İşte Her Şeyi Büyüten ve Olay Çıkaran Burçlar…
Hangi Burç Hayatı Boyunca Doğru Yoldan Yürümez? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar… mask
Hangi Burç Hayatı Boyunca Doğru Yoldan Yürümez? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status