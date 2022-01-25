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25 Oca 2022 - 16:55

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sanal Linç Kurbanı Oldu! Minicik Etek Giyince; Tepkiler Gırla Geldi! “Sen 16 Yaşındasın; Çocuksun”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinin başında gelen Kardeşlerim dizisi her geçen gün kitlesini büyütmeye devam ediyor. Dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ise Kardeşlerim dizisinin en sevilen karakterlerinin başında geliyor. Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımla sanal linç kurbanı olan Su Burcu Yazgı Coşkun, minicik etek giyince olay çıktı. Tepkileri gırla alan isim, “Sen daha 16 yaşında çocuksun” yorumlarını aldı. Peki, neler oluyor?