Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Sanal Linç Kurbanı Oldu! Minicik Etek Giyince; Tepkiler Gırla Geldi! “Sen 16 Yaşındasın; Çocuksun”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinin başında gelen Kardeşlerim dizisi her geçen gün kitlesini büyütmeye devam ediyor. Dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ise Kardeşlerim dizisinin en sevilen karakterlerinin başında geliyor. Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımla sanal linç kurbanı olan Su Burcu Yazgı Coşkun, minicik etek giyince olay çıktı. Tepkileri gırla alan isim, “Sen daha 16 yaşında çocuksun” yorumlarını aldı. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımıyla şok içerisinde bıraktı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun’dan gelen ve eleştirileri alan o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.