Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı ve Taner’i Sarmaş Dolaş Gözüktü! Aşk Yorumları Arka Arkaya Geldi! “Dilek Çabuk Taner’i Boşa!”

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan, Çiğdem Aygün ve Cihat Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Sadece dizide değil; aynı zamanda normal hayatta da çok yakın olan Gönül Dağı oyuncularından Hazal Çağlar ve Berk Atan’ın sarmaş dolaş pozları ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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