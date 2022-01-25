Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı ve Taner’i Sarmaş Dolaş Gözüktü! Aşk Yorumları Arka Arkaya Geldi! “Dilek Çabuk Taner’i Boşa!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman ve Taner karakterlerine hayat veren Hazal Çağlar ve Berk Atan gündeme bomba gibi düştü. İkilinin sarmaş dolaş pozları aşk yorumlarını arka arkaya getirirken; birçok kişi ise diziye göndermede bulunarak; “Dilek, Taner’i çabuk boşa” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan, Çiğdem Aygün ve Cihat Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Sadece dizide değil; aynı zamanda normal hayatta da çok yakın olan Gönül Dağı oyuncularından Hazal Çağlar ve Berk Atan’ın sarmaş dolaş pozları ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.