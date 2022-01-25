Survivor Hikmet Acun Ilıcalı’ya Kızdı, Oyun Alanına Bile Dönmedi! Araya Sağ Kol Girdi, “Rezillik” Yaşattı! Takım Kafasını Toprağa Gömecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Hikmet, Acun Ilıcalı’ya kafa tutunca; ortalık karıştı. Araya Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Esat Yontunç bile girdi ama seyirci bu durumu sadece “Rezillik” olarak algıladı. Takım kafasını adeta sinirden toprağa gömerken; Hikmet’in oyun alanına bile gelmeyince ipler koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. İlk turda Gönüllü kadınlar oyunu alırken; ikinci turda yine Gönüllüler takımı oyunu kazanmıştı. Oyunun oynandığı esnada ise skandal bir atak geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.