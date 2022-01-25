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25 Oca 2022 - 21:11

Survivor Hikmet Acun Ilıcalı’ya Kızdı, Oyun Alanına Bile Dönmedi! Araya Sağ Kol Girdi, “Rezillik” Yaşattı! Takım Kafasını Toprağa Gömecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Hikmet, Acun Ilıcalı’ya kafa tutunca; ortalık karıştı. Araya Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Esat Yontunç bile girdi ama seyirci bu durumu sadece “Rezillik” olarak algıladı. Takım kafasını adeta sinirden toprağa gömerken; Hikmet’in oyun alanına bile gelmeyince ipler koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…