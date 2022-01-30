- 30 Oca 2022 - 00:04

Masterchef Safanur’un Yarışmadaki Halinden Eser Yok! Mosmor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” Ağızlar Yarım Metre…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur Bol’un son hali ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarışmadaki halinden eser bırakmayan Safanur Bol, mosmor saçlarına öyle bir şey yaptı ki, görenler “Yok artık” yorumunda bulundu. İşte ağızları açık bırakan Safanur Bol’un o paylaşımı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında kötü ve soğuk espriler yaparak gönülleri kazanmış olan Safanur Bol, mosmor saçlarıyla diğer yarışmacılardan ayrılıyordu ama saçlarına öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Oca 2022 - 00:04 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Sürpriz Aşkı Patlak Verdi! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir İsimle… Görenler Deliriyor, Evlenmeleri An Meselesi! mask
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Sürpriz Aşkı Patlak Verdi! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir İsimle… Görenler Deliriyor, Evlenmeleri An Meselesi!
Survivor Panorama Sunucularının Kazançları Şok Etti! Acun Ilıcalı En Fazla Şeyma’nın Kardeşine Ödeme Yapıyor! 10 Binler, 20 Binler, 30 Binler… mask
Survivor Panorama Sunucularının Kazançları Şok Etti! Acun Ilıcalı En Fazla Şeyma’nın Kardeşine Ödeme Yapıyor! 10 Binler, 20 Binler, 30 Binler…
Edho’nun Yıldızı Pelin Akil Bornozunu Çıkarıp Atladı! Kar Pozunu Görenler Üşüdü, Dondu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Kar Eridi… “Yok Artık” mask
Edho’nun Yıldızı Pelin Akil Bornozunu Çıkarıp Atladı! Kar Pozunu Görenler Üşüdü, Dondu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Kar Eridi… “Yok Artık”
Yargı Oyuncusundan Yürek Yakan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazda Düğüm Yarattı! Açıklaması Olay Yarattı! mask
Yargı Oyuncusundan Yürek Yakan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazda Düğüm Yarattı! Açıklaması Olay Yarattı!
Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Veda Ediyor! Kadir’den Sonra Daha Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta! mask
Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Veda Ediyor! Kadir’den Sonra Daha Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta!
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Minicik Deri Eteğiyle Büyük Beğeni Topladı! Güzelliğinin İncecik Beliyle Gösterdi! Fizik Şov Yaptı... mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Minicik Deri Eteğiyle Büyük Beğeni Topladı! Güzelliğinin İncecik Beliyle Gösterdi! Fizik Şov Yaptı...
Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Estetiksiz Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görenler İnanamadı Ağzı, Yüzü, Çenesi; Her Şeyi… “Yok Artık” mask
Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Estetiksiz Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görenler İnanamadı Ağzı, Yüzü, Çenesi; Her Şeyi… “Yok Artık”
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Finale Yaklaştı! Nalan Hastaneye; Sedat Cezaevine… Rezil Rüsva Oldu; Hüngür Hüngür Ağladı! mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Finale Yaklaştı! Nalan Hastaneye; Sedat Cezaevine… Rezil Rüsva Oldu; Hüngür Hüngür Ağladı!
Masumlar Apartmanı Gülben ve Esat Boşanıyor! Ayrılma Sebebi Seyircinin Yürekleri Yakıp Yıkacak! Düğünde Bile… “Bunun İçin Mi İzledik?” mask
Masumlar Apartmanı Gülben ve Esat Boşanıyor! Ayrılma Sebebi Seyircinin Yürekleri Yakıp Yıkacak! Düğünde Bile… “Bunun İçin Mi İzledik?”
Survivor’da Acun Ilıcalı Kararını Duyanlar Şaştı Kaldı! “Naylon Adamsın” Berkan Pılını Pırtını Topluyor! İstanbul Bileti Alındı… “Yok Artık!” mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Kararını Duyanlar Şaştı Kaldı! “Naylon Adamsın” Berkan Pılını Pırtını Topluyor! İstanbul Bileti Alındı… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Safanur’un Yarışmadaki Halinden Eser Yok! Mosmor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” Ağızlar Yarım Metre… mask
Masterchef Safanur’un Yarışmadaki Halinden Eser Yok! Mosmor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” Ağızlar Yarım Metre…
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Sürpriz Aşkı Patlak Verdi! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir İsimle… Görenler Deliriyor, Evlenmeleri An Meselesi! mask
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Sürpriz Aşkı Patlak Verdi! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir İsimle… Görenler Deliriyor, Evlenmeleri An Meselesi!
Survivor Panorama Sunucularının Kazançları Şok Etti! Acun Ilıcalı En Fazla Şeyma’nın Kardeşine Ödeme Yapıyor! 10 Binler, 20 Binler, 30 Binler… mask
Survivor Panorama Sunucularının Kazançları Şok Etti! Acun Ilıcalı En Fazla Şeyma’nın Kardeşine Ödeme Yapıyor! 10 Binler, 20 Binler, 30 Binler…
Edho’nun Yıldızı Pelin Akil Bornozunu Çıkarıp Atladı! Kar Pozunu Görenler Üşüdü, Dondu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Kar Eridi… “Yok Artık” mask
Edho’nun Yıldızı Pelin Akil Bornozunu Çıkarıp Atladı! Kar Pozunu Görenler Üşüdü, Dondu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Kar Eridi… “Yok Artık”
Yargı Oyuncusundan Yürek Yakan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazda Düğüm Yarattı! Açıklaması Olay Yarattı! mask
Yargı Oyuncusundan Yürek Yakan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazda Düğüm Yarattı! Açıklaması Olay Yarattı!
Üç Kuruş Dizisi Aras Bulut İynemli Transferi Şok Etti! Neriman’ın Hiç Görmediği Oğlu Ortaya Çıktı! Ortalık Yıkılacak; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… mask
Üç Kuruş Dizisi Aras Bulut İynemli Transferi Şok Etti! Neriman’ın Hiç Görmediği Oğlu Ortaya Çıktı! Ortalık Yıkılacak; Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status