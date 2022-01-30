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30 Oca 2022 - 00:04

Masterchef Safanur’un Yarışmadaki Halinden Eser Yok! Mosmor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” Ağızlar Yarım Metre…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur Bol’un son hali ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarışmadaki halinden eser bırakmayan Safanur Bol, mosmor saçlarına öyle bir şey yaptı ki, görenler “Yok artık” yorumunda bulundu. İşte ağızları açık bırakan Safanur Bol’un o paylaşımı…