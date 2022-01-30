30 Oca 2022 - 00:04
Masterchef Safanur’un Yarışmadaki Halinden Eser Yok! Mosmor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” Ağızlar Yarım Metre…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur Bol’un son hali ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarışmadaki halinden eser bırakmayan Safanur Bol, mosmor saçlarına öyle bir şey yaptı ki, görenler “Yok artık” yorumunda bulundu. İşte ağızları açık bırakan Safanur Bol’un o paylaşımı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında kötü ve soğuk espriler yaparak gönülleri kazanmış olan Safanur Bol, mosmor saçlarıyla diğer yarışmacılardan ayrılıyordu ama saçlarına öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.