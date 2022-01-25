- 25 Oca 2022 - 21:13 G: 25 Oca 2022 - 21:14

Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Depremi! Acun Ilıcalı'ya sert sözler söylemişti! Yeni Hikaye Yazıldı, Anlaşma İmzalandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’ya yeniden Delikanlı Sadi geliyor! Yeni hikayesi yazılan Delikanlı Sadi, anlaşmayı resmen imzaladı. Acun Ilıcalı’ya sosyal medyadan küfürler savurarak; “Utanıyorum sizden” diyen Erken Petekkaya’nın dönüşü efsane oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Binnur Kaya gibi Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri olan Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi’nin hikayesi yarım kalmıştı. Tam ailesiyle olacak olan bölümler ekranlara gelecekti ama Erkan Petekkaya’nın sözleri her şeyi yerle bir etmişti. Delikanlı Sadi’nin diziden ayrılmasının ardından Kırmızı Oda dizisinde mükemmel bir reyting çakılması yaşanmıştı. İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda dizisine aranan kan resmen geldi. Peki, neler oluyor?

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25 Oca 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

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