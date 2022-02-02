TV8'den Kırmızı Oda Kararı! Acun Ilıcalı İnadını Kırdı, Sözleşmeyi Verdi! Günlerce Yüz Yüze Bakmadılar; Sonuç Şok Etti!

Başrollerinde Binnur Kaya gibi Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri olan Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi’nin hikayesi yarım kalmıştı. Tam ailesiyle olacak olan bölümler ekranlara gelecekti ama Erkan Petekkaya’nın sözleri her şeyi yerle bir etmişti. Delikanlı Sadi’nin diziden ayrılmasının ardından Kırmızı Oda dizisinde mükemmel bir reyting çakılması yaşanmıştı. İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda dizisine aranan kan resmen geldi. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!