- 02 Şub 2022 - 18:28 G: 02 Şub 2022 - 18:54

TV8'den Kırmızı Oda Kararı! Acun Ilıcalı İnadını Kırdı, Sözleşmeyi Verdi! Günlerce Yüz Yüze Bakmadılar; Sonuç Şok Etti!

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’ya yeniden Delikanlı Sadi geliyor! Yeni hikayesi yazılan Delikanlı Sadi, anlaşmayı resmen imzaladı. Acun Ilıcalı’ya sosyal medyadan küfürler savurarak; “Utanıyorum sizden” diyen Erken Petekkaya’nın dönüşü efsane oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Binnur Kaya gibi Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri olan Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi’nin hikayesi yarım kalmıştı. Tam ailesiyle olacak olan bölümler ekranlara gelecekti ama Erkan Petekkaya’nın sözleri her şeyi yerle bir etmişti. Delikanlı Sadi’nin diziden ayrılmasının ardından Kırmızı Oda dizisinde mükemmel bir reyting çakılması yaşanmıştı. İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda dizisine aranan kan resmen geldi. Peki, neler oluyor?

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02 Şub 2022 - 18:28 Ankara- Yaşam

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