2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun! İşte En popüler oyunlar 2022
85’i aşkın uluslararası oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com, 2022’de çıkması merakla beklenen heyecan verici oyunları oyunseverler için derledi.
2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun. 85’i aşkın uluslararası oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor olarak 2022’de çıkması merakla beklenen heyecan verici oyunları oyunseverler için derledi.
Dying Light 2 Stay Human 2022
2015 yılında piyasaya sürülen ve açık dünya, birinci şahıs, hayatta kalma, korku, aksiyon, macera gibi türlerin tamamını içinde barındıran Dying Light serisinin devam oyunu olma niteliği taşıyan Dying Light 2: Stay Human’ın çıkış tarihi 4 Şubat olarak açıklandı ve ön siparişe açıldı. Dying Light 2’de türümüzün tehlike altında olduğu kaotik bir dünyanın kaderini değiştirme gücüne sahip bir gezgin olarak insanlığı kurtarmakla meşgul olacağız.
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25 Oca 2022 - 21:28 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.