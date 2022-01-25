2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun! İşte En popüler oyunlar 2022

2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun. 85’i aşkın uluslararası oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor olarak 2022’de çıkması merakla beklenen heyecan verici oyunları oyunseverler için derledi.

2015 yılında piyasaya sürülen ve açık dünya, birinci şahıs, hayatta kalma, korku, aksiyon, macera gibi türlerin tamamını içinde barındıran Dying Light serisinin devam oyunu olma niteliği taşıyan Dying Light 2: Stay Human’ın çıkış tarihi 4 Şubat olarak açıklandı ve ön siparişe açıldı. Dying Light 2’de türümüzün tehlike altında olduğu kaotik bir dünyanın kaderini değiştirme gücüne sahip bir gezgin olarak insanlığı kurtarmakla meşgul olacağız.

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