- 25 Oca 2022 - 21:58 G: 25 Oca 2022 - 22:04

Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor! İşte Ankara Evidea Mağazaları

Ankara’da ilk mağazasını Cepa AVM’de, ikinci mağazasını Kuzu Effect’te açan Evidea, üçüncü mağazasını ise 3 Şubat Perşembe günü Taurus AVM’de açmaya hazırlanıyor.

Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor. Ev yaşam sektörünün lider markalarından Evidea, mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2022 yılının ilk mağazasını Ankara Kuzu Effect’te açan Evidea, yılın ikinci mağazasını yine Ankara’ya açmaya hazırlanıyor.

 Perakende mağaza zinciri ile büyümeye devam eden ve ev yaşam ürünleri kategorisinde 2011 yılından bu yana hizmet veren Evidea, tüketici dostu mağazalarına bir yenisini daha ekliyor. 2021 yılı hedeflerine ulaşarak mağaza sayısını 30’a tamamlayan Evidea, 2022 yılının ikinci mağazasını yine Ankara’ya açıyor.

 Ankara’da ilk mağazasını Cepa AVM’de, ikinci mağazasını Kuzu Effect’te açan Evidea, üçüncü mağazasını ise 3 Şubat Perşembe günü Taurus AVM’de açmaya hazırlanıyor. Taurus AVM’nin üçüncü katında hizmet verecek olan Evidea, mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

 1.500 m2 büyüklüğündeki mağaza konseptiyle keyifli ve ferah bir alışveriş deneyimi sunan Evidea, 3-13 Şubat tarihleri arasında geçerli olan açılış özel kampanyasıyla elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünlerde her 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara anında 100 TL indirim kazandırıyor.

İşte Ankara Evidea Mağazaları

Evidea Ankara CEPA AVM

Adres: Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah.
2123 Sokak No: 2 Çankaya/Ankara
Kat: 2. Kat
Telefon: 0850 260 01 17 -  Çalışma Saatleri : 10.00-22.00

Evidea Ankara Kuzu Effect AVM

Adres: Zülfü Tiğrel Cad. No: 1/5 Oran-Çankaya / Ankara
Kat:-1.Kat
Telefon: 0850 260 01 30 - Çalışma Saatleri: 10.00-22.00

Evidea Ankara Taurus AVM

Açılış Tarihi: 3 Şubat 2022
Adres: Konya Yolu, Mevlana Bulvarı No: 190/B 06520 Çankaya/Ankara

25 Oca 2022 - 21:58 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kendisine Önem Vermeyen Burçlar Hangisidir? İşte Motivasyon Düşük O Burçlar… mask
Kendisine Önem Vermeyen Burçlar Hangisidir? İşte Motivasyon Düşük O Burçlar…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ocak 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ocak 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
25 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor! İşte Ankara Evidea Mağazaları mask
Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor! İşte Ankara Evidea Mağazaları
2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun! İşte En popüler oyunlar 2022 mask
2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun! İşte En popüler oyunlar 2022
Sürekli Evi Terk Eden Burçlar Hangisidir? İşte Anksiyete Bozukluğu Yaşayan O Burçlar… mask
Sürekli Evi Terk Eden Burçlar Hangisidir? İşte Anksiyete Bozukluğu Yaşayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status