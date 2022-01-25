Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor! İşte Ankara Evidea Mağazaları

Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor. Ev yaşam sektörünün lider markalarından Evidea, mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2022 yılının ilk mağazasını Ankara Kuzu Effect’te açan Evidea, yılın ikinci mağazasını yine Ankara’ya açmaya hazırlanıyor.

Perakende mağaza zinciri ile büyümeye devam eden ve ev yaşam ürünleri kategorisinde 2011 yılından bu yana hizmet veren Evidea, tüketici dostu mağazalarına bir yenisini daha ekliyor. 2021 yılı hedeflerine ulaşarak mağaza sayısını 30’a tamamlayan Evidea, 2022 yılının ikinci mağazasını yine Ankara’ya açıyor.

Ankara’da ilk mağazasını Cepa AVM’de, ikinci mağazasını Kuzu Effect’te açan Evidea, üçüncü mağazasını ise 3 Şubat Perşembe günü Taurus AVM’de açmaya hazırlanıyor. Taurus AVM’nin üçüncü katında hizmet verecek olan Evidea, mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

1.500 m2 büyüklüğündeki mağaza konseptiyle keyifli ve ferah bir alışveriş deneyimi sunan Evidea, 3-13 Şubat tarihleri arasında geçerli olan açılış özel kampanyasıyla elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünlerde her 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara anında 100 TL indirim kazandırıyor.

İşte Ankara Evidea Mağazaları

Evidea Ankara CEPA AVM

Adres: Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah.

2123 Sokak No: 2 Çankaya/Ankara

Kat: 2. Kat

Telefon: 0850 260 01 17 - Çalışma Saatleri : 10.00-22.00

Evidea Ankara Kuzu Effect AVM

Adres: Zülfü Tiğrel Cad. No: 1/5 Oran-Çankaya / Ankara

Kat:-1.Kat

Telefon: 0850 260 01 30 - Çalışma Saatleri: 10.00-22.00

Evidea Ankara Taurus AVM

Açılış Tarihi: 3 Şubat 2022

Adres: Konya Yolu, Mevlana Bulvarı No: 190/B 06520 Çankaya/Ankara