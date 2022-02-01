Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Şubat 2022 Pazartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. 1 Şubat 2022 Pazartesi Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar.
Ankara 1 Şubat 2022 Pazartesi Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Bakım ve iyileştirme çalışmalarında yavaş yavaş sona gelen EDAŞ, elektrik kesintileri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bölgelerinde yaşanacak olan elektrik kesintilerinden dolayı endişelenen başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başlıyor. Peki, 1 Şubat 2022 Pazartesi Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 1 Şubat 2022 Pazartesi. Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
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01 Şub 2022 - 08:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.