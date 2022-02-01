Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Şubat 2022 Pazartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 1 Şubat 2022 Pazartesi Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bakım ve iyileştirme çalışmalarında yavaş yavaş sona gelen EDAŞ, elektrik kesintileri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bölgelerinde yaşanacak olan elektrik kesintilerinden dolayı endişelenen başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başlıyor. Peki, 1 Şubat 2022 Pazartesi Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 1 Şubat 2022 Pazartesi. Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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