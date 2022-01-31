- 31 Oca 2022 - 01:12

Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak Merak Uyandırdı! Bu Akşam Kar Yağacak Mı? Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak

Dün itibariyle yurdun dört bir yanını etkisi altına almış olan kar yağışı, Ankara’da yoğun bir biçimde görülmeye devam ediyor. Bu zorlu kar şartlarında eğitim ya da iş nedeniyle yola düşmesi gereken başkentliler için Ankara Kar yağışının detayları haberimizde..

Dün itibariyle yurdun dört bir yanını etkisi altına almış olan kar yağışı, Ankara’da yoğun bir biçimde görülmeye devam ediyor. Bu zorlu kar şartlarında eğitim ya da iş nedeniyle yola düşmesi gereken başkentliler ise, havaların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Peki, Ankara'da kar ne zamana kadar yağacak? Bu akşam kar yağacak mı? Havalar ne zaman ısınacak? İşte, detaylar…

31 Ocak 2022 de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ankaralıları uyardı. Sabaha Kadar yağışı devam edecek.. Açıklaması şöyle;

"Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Web Sayfasında Ankara 5 Günlük Hava Durumu İncelendiğinde

31 Ocak Pazartesi   : Kar Yağışı Var Sıcaklık: -4 ile +2 sıcaklık var.

01 Şubat Salı           : Kar Yok            Sıcaklık: -8 ile +2 sıcaklık var.

02 Şubat Çarşamba : Kar Yağışı Var Sıcaklık: +1 ile +8 sıcaklık var.

03 Şubat Perşembe  : Kar Yağışı Var Sıcaklık: -+4  ile +6 sıcaklık var.

04 Şubat Cuma          Kar Yağışı Var Sıcaklık: +2 ile +4 sıcaklık var.


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31 Oca 2022 - 01:12 - Yaşam

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