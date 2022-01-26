Azra Akın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Kıvanç Tatlıtuğ İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Geçtiğimiz günlerde adı taciz iddialarına karışan Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman, Azra Akın ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Sizde Azra Akın ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Geçtiğimiz günlerde adı taciz iddialarına karışan Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman, Azra Akın ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Bu iddiaların üzerine magazin takipçilerinin mercek altına aldığı tescilli güzel Azra Akın’ın yaşı ise, herkesi en az o iddialar kadar şaşırttı! Peki, Azra Akın kaç yaşında? Azra Akın kimdir, aslen nereli? Azra Akın evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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26 Oca 2022 - 23:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.