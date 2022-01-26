Azra Akın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Kıvanç Tatlıtuğ İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Geçtiğimiz günlerde adı taciz iddialarına karışan Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman, Azra Akın ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Bu iddiaların üzerine magazin takipçilerinin mercek altına aldığı tescilli güzel Azra Akın’ın yaşı ise, herkesi en az o iddialar kadar şaşırttı! Peki, Azra Akın kaç yaşında? Azra Akın kimdir, aslen nereli? Azra Akın evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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