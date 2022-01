Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Oca 2022 - 23:21

Azra Akın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Kıvanç Tatlıtuğ İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Geçtiğimiz günlerde adı taciz iddialarına karışan Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman, Azra Akın ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Sizde Azra Akın ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...