- 26 Oca 2022 - 23:21

Azra Akın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Kıvanç Tatlıtuğ İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Geçtiğimiz günlerde adı taciz iddialarına karışan Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman, Azra Akın ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Sizde Azra Akın ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Geçtiğimiz günlerde adı taciz iddialarına karışan Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman, Azra Akın ile ilgili herkesi şoke eden bir iddia ortaya attı. Bu iddiaların üzerine magazin takipçilerinin mercek altına aldığı tescilli güzel Azra Akın’ın yaşı ise, herkesi en az o iddialar kadar şaşırttı! Peki, Azra Akın kaç yaşında? Azra Akın kimdir, aslen nereli? Azra Akın evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

26 Oca 2022 - 23:21 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cüneyt Arkın Hakkında Tokatlayan Gerçek! Görenler Şaştı Kaldı... Meğer O Kadınlarla… Resmen Dünya Rekoru! “Yok Artık” mask
Cüneyt Arkın Hakkında Tokatlayan Gerçek! Görenler Şaştı Kaldı... Meğer O Kadınlarla… Resmen Dünya Rekoru! “Yok Artık”
Edho’nun Yıldızı Pelin Akil Bornozunu Çıkarıp Atladı! Kar Pozunu Görenler Üşüdü, Dondu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık” mask
Edho’nun Yıldızı Pelin Akil Bornozunu Çıkarıp Atladı! Kar Pozunu Görenler Üşüdü, Dondu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık”
Fatma Girik’in Ölüm Nedeni Duyanlara Acı Verdi! Hayranları Duyunca Yıkıldı! Gözlerini Kapatmış; Hayata Veda Etmişti… mask
Fatma Girik’in Ölüm Nedeni Duyanlara Acı Verdi! Hayranları Duyunca Yıkıldı! Gözlerini Kapatmış; Hayata Veda Etmişti…
Survivor Nisa’nın Sırrı Çözüldü! Görenler Meraktan Çılgına Dönmüştü, Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer 8 ve 4… mask
Survivor Nisa’nın Sırrı Çözüldü! Görenler Meraktan Çılgına Dönmüştü, Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer 8 ve 4…
Survivor’un Eski Aşıkları Birbirine Girdi! Öpüşürken Yakalanmışlardı, Halleri Şok Etti! Hayranları Yıkıldı, Son Nokta Konuldu! mask
Survivor’un Eski Aşıkları Birbirine Girdi! Öpüşürken Yakalanmışlardı, Halleri Şok Etti! Hayranları Yıkıldı, Son Nokta Konuldu!
Masterchef Pelin’den Üzen Haber Geldi! Tam Ülkeyi Terk Edecekken, Başına Gelen Bela… “Yok Artık” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! mask
Masterchef Pelin’den Üzen Haber Geldi! Tam Ülkeyi Terk Edecekken, Başına Gelen Bela… “Yok Artık” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!
Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu... mask
Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu...
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Şok Eden İmaj Değişikliği! Halit Özgür Sarı’yı Gören Tanıyamadı, Milyonlar İkiye Ayrıldı! “Bu Kim Be” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Şok Eden İmaj Değişikliği! Halit Özgür Sarı’yı Gören Tanıyamadı, Milyonlar İkiye Ayrıldı! “Bu Kim Be”
Hadise’den Kıpkırmızı, Ateş Atan Pozlar! Aşk Yaradı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Görenlerin Nefesi Kesiliyor! mask
Hadise’den Kıpkırmızı, Ateş Atan Pozlar! Aşk Yaradı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Görenlerin Nefesi Kesiliyor!
Özgü Kaya’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Özgü Kaya’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Azra Akın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Kıvanç Tatlıtuğ İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Azra Akın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Kıvanç Tatlıtuğ İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Kırmızı Oda Dizisinin Reytingleri Yükseltecek Delikanlı Sadi Kararı! Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Yeniden Dönüyor... mask
Kırmızı Oda Dizisinin Reytingleri Yükseltecek Delikanlı Sadi Kararı! Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Yeniden Dönüyor...
Ankara Beypazarı Arası Kaç Km? Arabayla, Otobüsle, Beypazarı’na Nasıl Gidilir, Kaç Saat Sürer? İşte Ankara - Beypazarı Yol Tarifi mask
Ankara Beypazarı Arası Kaç Km? Arabayla, Otobüsle, Beypazarı’na Nasıl Gidilir, Kaç Saat Sürer? İşte Ankara - Beypazarı Yol Tarifi
Aziz Dizisinde Şok Eden Ayrılık Kararı! Murat Yıldırım Üzerini Karaladı, Her Şey Bitti! Hüngür Hüngür Ağlattı, Sosyal Medya İsyanda! mask
Aziz Dizisinde Şok Eden Ayrılık Kararı! Murat Yıldırım Üzerini Karaladı, Her Şey Bitti! Hüngür Hüngür Ağlattı, Sosyal Medya İsyanda!
Yüz Verince Astarını İsteyen Burçlar Hangisidir? İşte Elini Verince Kolunu Kaptıracağınız O Burçlar… mask
Yüz Verince Astarını İsteyen Burçlar Hangisidir? İşte Elini Verince Kolunu Kaptıracağınız O Burçlar…
Olduğu Gibi Değil, Göründüğü Gibi Olan Burçlar Hangisidir? İşte İçi Dışı Bir Olan O Burçlar… mask
Olduğu Gibi Değil, Göründüğü Gibi Olan Burçlar Hangisidir? İşte İçi Dışı Bir Olan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status