İclal Aydın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Reha Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Uzunca süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın, şimdilerde yeni bir proje ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Kanal D ekranlarından yayınlanması beklenen Üç Kız Kardeş isimli dizinin başrolünü kapan İclal Aydın ile ilgili detaylar haberimizde...
Uzunca süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın, şimdilerde yeni bir proje ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Kanal D ekranlarından yayınlanması beklenen Üç Kız Kardeş isimli dizinin başrolünü kapan İclal Aydın, seyircisinin karşısına nasıl bir karakter ile çıkacağı konusunda da merak edilir hale geldi. Öte yandan bu gelişme üzerine televizyon izleyicisinin sıkı takibe aldığı İclal Aydın’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, İclal Aydın kaç yaşında? İclal Aydın kimdir, aslen nereli? İclal Aydın evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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09 Şub 2022 - 00:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.