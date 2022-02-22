Üç Kız Kardeş 'in Türkan'ı Özgü Kaya’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Genç oyunculardan biri olarak adını duyurmuş olan Özgü Kaya, bir süredir ekranlarda gözükmüyor. Şimdilerde ekranlarda olmayışıyla hem seyircisini hem de sosyal medya takipçilerini bir hayli endişelendiren Özgü Kaya, hayranlarının mercek altına aldığı isimlerden biri oluyor. Öte yandan genç yetenek Özgü Kaya’nın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Özgü Kaya kaç yaşında? Özgü Kaya kimdir, aslen nereli? Özgü Kaya nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...