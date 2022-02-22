Üç Kız Kardeş 'in Türkan'ı Özgü Kaya’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Genç oyunculardan biri olarak adını duyurmuş olan Özgü Kaya, bir süredir ekranlarda gözükmüyor. Şimdilerde ekranlarda olmayışıyla hem seyircisini hem de sosyal medya takipçilerini bir hayli endişelendiren Özgü Kaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Genç oyunculardan biri olarak adını duyurmuş olan Özgü Kaya, bir süredir ekranlarda gözükmüyor. Şimdilerde ekranlarda olmayışıyla hem seyircisini hem de sosyal medya takipçilerini bir hayli endişelendiren Özgü Kaya, hayranlarının mercek altına aldığı isimlerden biri oluyor. Öte yandan genç yetenek Özgü Kaya’nın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Özgü Kaya kaç yaşında? Özgü Kaya kimdir, aslen nereli? Özgü Kaya nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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22 Şub 2022 - 20:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.