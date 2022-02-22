Üç Kız Kardeş 'in Dönüş'ü Almila Ada’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Melisa Berberoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Ekranların güzel ve yetenekli isimlerinden biri olan Almila Ada, bir süredir ekranlardan uzak kalmaya başladı. Bu gelişmeyle seyircisini bir hayli meraklandıran Almila Ada ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların güzel ve yetenekli isimlerinden biri olan Almila Ada, bir süredir ekranlardan uzak kalmaya başladı. Bu gelişmeyle seyircisini bir hayli meraklandıran Almila Ada, şimdilerde hayranları tarafından mercek altına alınan isimlerden biri haline geldi. Peki, Almila Ada kaç yaşında? Almila Ada kimdir, aslen nereli? Almila Ada şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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22 Şub 2022 - 20:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.