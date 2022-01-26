Hangi Renk, Hangi Burca Şans Getirir? Burçların Favori Renkleri…
Burçların şans getiren taşları ve günleri herkesçe biliniyor. Ancak burçlara şans getiren renkler, çoğu zaman önemsemiyor. Evet, her burcun sadece kendisine ait olan bir rengi bulunuyor ve burcuna göre doğru rengi kullanan kişiler, inanılmaz bir şans tılsımıyla kuşatılıyor. Sizde hangi rengin hangi burca iyi geleceğini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Burçların şans getiren taşları ve günleri herkesçe biliniyor. Ancak burçlara şans getiren renkler, çoğu zaman önemsemiyor. Evet, her burcun sadece kendisine ait olan bir rengi bulunuyor ve burcuna göre doğru rengi kullanan kişiler, inanılmaz bir şans tılsımıyla kuşatılıyor. Öte yandan Koçlardan Balıklara kadar her burcun favori ve şans getiren rengi bu listede yer alıyor! Peki, hangi renk, hangi burca şans getirir? Burçların favori renkleri…
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26 Oca 2022 - 09:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.