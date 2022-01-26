Burçların şans getiren taşları ve günleri herkesçe biliniyor. Ancak burçlara şans getiren renkler, çoğu zaman önemsemiyor. Evet, her burcun sadece kendisine ait olan bir rengi bulunuyor ve burcuna göre doğru rengi kullanan kişiler, inanılmaz bir şans tılsımıyla kuşatılıyor. Öte yandan Koçlardan Balıklara kadar her burcun favori ve şans getiren rengi bu listede yer alıyor! Peki, hangi renk, hangi burca şans getirir? Burçların favori renkleri…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...