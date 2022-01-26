Masterchef Burcu’nun Dudak Dudağa Pozları Olay Yarattı! “Utanmıyor Musunuz?” Instagram Karıştı, Linçler Arka Arkaya Geliyor! Derin Yırtmaçlı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın dudak dudağa pozları olay yarattı. Birçok kişi bu paylaşımı müstehcen bularak; “Utanmıyor musunuz?” yorumunda bulundu. Instagram’ı karıştıran bu paylaşım, linçlerinde arka arkaya gelmesine neden oldu. Derin yırtmaçlı bir kıyafet giyerek…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. Olarak ayrılan Burcu Önal, yemek alanındaki başarısını tüm Türkiye’ye kanıtlamıştı. Yarışmadan elendikten sonra günlük hayatına kaldığı yerden devam eden Masterchef Burcu’nun son paylaşımı ise ağızların açık kalmasına ve tepkilere neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.