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26 Oca 2022 - 09:29

Masterchef Burcu’nun Dudak Dudağa Pozları Olay Yarattı! “Utanmıyor Musunuz?” Instagram Karıştı, Linçler Arka Arkaya Geliyor! Derin Yırtmaçlı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın dudak dudağa pozları olay yarattı. Birçok kişi bu paylaşımı müstehcen bularak; “Utanmıyor musunuz?” yorumunda bulundu. Instagram’ı karıştıran bu paylaşım, linçlerinde arka arkaya gelmesine neden oldu. Derin yırtmaçlı bir kıyafet giyerek…