Karakterler üzerindeki etkisiyle her geçen gün astroloji tutkunlarını şaşırtmayı başaran burçlar, kişilerin alınganlık seviyesinde de belirleyici olabiliyor. Evet, bazı burcun insanları, inanılmaz derecede aldırış etmeyen kişiler olurken; bazı burcun insanları, her zaman alınganlık gösteriyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o en alıngan burçlarını görmeden yakın arkadaş ya da sevgili seçmemekte fayda bulunuyor! Peki, en alıngan burç hangisidir? İşte huylarıyla yaka silktiren o burçlar…



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