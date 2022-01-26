Alişan’ın Eşi Buse Varol Buz Gibi Havada Fizik Şov Yaptı! Karların Üzerine Yattı, İncecik Kıyafetleriyle… “Aklımız Uçtu Gitti!” Eksi Derecelerde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan buz gibi soğuklarda fizik şov geldi. Karların üzerine yatan isim, incecik kıyafetleriyle nefesleri kesti. “Aklımız uçtu gitti” yorumlarını alan Alişan’ın eşi Buse Varol, eksi derecelerde bile güzelliğini kanıtladı. İşte Buse Varol’dan gelen o paylaşım…
Yakın zamanda dizilerde rol alacak olan Buse Varol, dizisi için incecik kalmıştı. Aylar önce ikinci çocuğunu kucağına alan Buse Varol, hızla fit haline dönmüştü. Evlenmeden önceki kilosuna döndüğünü dile getiren Buse Varol, giyim tarzını da değiştirmişti. İşte Buse Varol’dan gelen o dondurucu soğuktaki alev alev yakan poz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.