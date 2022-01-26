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26 Oca 2022 - 09:57

Alişan’ın Eşi Buse Varol Buz Gibi Havada Fizik Şov Yaptı! Karların Üzerine Yattı, İncecik Kıyafetleriyle… “Aklımız Uçtu Gitti!” Eksi Derecelerde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan buz gibi soğuklarda fizik şov geldi. Karların üzerine yatan isim, incecik kıyafetleriyle nefesleri kesti. “Aklımız uçtu gitti” yorumlarını alan Alişan’ın eşi Buse Varol, eksi derecelerde bile güzelliğini kanıtladı. İşte Buse Varol’dan gelen o paylaşım…