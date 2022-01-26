İlişki Yaşarken Hep Açık Kapı Bırakan Burçlar Hangisidir? İşte İsteğini Cilvesiyle Belli Eden O Burç…

Her burcun insanı iş yaşamında nasıl farklı bir karaktere bürünüyorsa, aşk yaşamında da bambaşka insanlar oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ilişkilerini sadakat kavramı çerçevesinde yaşayamıyor ve ilişkileri esnasında bile çevresindeki kişilere hep bir açık kapı bırakıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en cilveli olan o üç burcunu görenler, hayrete düşüyor! Peki, ilişki yaşarken hep açık kapı bırakan burçlar hangisidir? İşte isteğini cilvesiyle belli eden o burç…



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