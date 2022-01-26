- 26 Oca 2022 - 10:02 G: 26 Oca 2022 - 10:06

İlişki Yaşarken Hep Açık Kapı Bırakan Burçlar Hangisidir? İşte İsteğini Cilvesiyle Belli Eden O Burç…

Her burcun insanı iş yaşamında nasıl farklı bir karaktere bürünüyorsa, aşk yaşamında da bambaşka insanlar oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ilişkilerini sadakat kavramı çerçevesinde yaşayamıyor ve ilişkileri esnasında bile çevresindeki kişilere hep bir açık kapı bırakıyor. Sizde ilişki yaşarken hep açık kapı bırakan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı iş yaşamında nasıl farklı bir karaktere bürünüyorsa, aşk yaşamında da bambaşka insanlar oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ilişkilerini sadakat kavramı çerçevesinde yaşayamıyor ve ilişkileri esnasında bile çevresindeki kişilere hep bir açık kapı bırakıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en cilveli olan o üç burcunu görenler, hayrete düşüyor! Peki, ilişki yaşarken hep açık kapı bırakan burçlar hangisidir? İşte isteğini cilvesiyle belli eden o burç…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

26 Oca 2022 - 10:02 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burç Özel Günleri Unutup Durur? İşte Karşı Tarafa Değer Vermeyen Burçlar… mask
Hangi Burç Özel Günleri Unutup Durur? İşte Karşı Tarafa Değer Vermeyen Burçlar…
En Alıngan Burç Hangisidir? İşte Huylarıyla Yaka Silktiren O Burçlar… mask
En Alıngan Burç Hangisidir? İşte Huylarıyla Yaka Silktiren O Burçlar…
Hangi Renk, Hangi Burca Şans Getirir? Burçların Favori Renkleri… mask
Hangi Renk, Hangi Burca Şans Getirir? Burçların Favori Renkleri…
Ankara Beypazarı Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Beypazarı’na Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Beypazarı Yol Tarifi mask
Ankara Beypazarı Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Beypazarı’na Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Beypazarı Yol Tarifi
Ayıp Duygusu Zayıf Burçlar Hangisidir? İşte Utanma Duygusu Deformasyon Uğrayan O Burçlar… mask
Ayıp Duygusu Zayıf Burçlar Hangisidir? İşte Utanma Duygusu Deformasyon Uğrayan O Burçlar…
Sinirleri Hep Bozuk Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Depresyona Giren O Burçlar… mask
Sinirleri Hep Bozuk Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Depresyona Giren O Burçlar…
Aynı Hatayı İki Kez Yaban Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar… mask
Aynı Hatayı İki Kez Yaban Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Hataya Düşen Burçlar…
Hangi Burç Hiza İstikamettir? İşte Simetri Hastalığı Olan O Burçlar… mask
Hangi Burç Hiza İstikamettir? İşte Simetri Hastalığı Olan O Burçlar…
Yanlış Kişilere Aşık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Gözü Hep Yüksekte Olan O Burç… mask
Yanlış Kişilere Aşık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Gözü Hep Yüksekte Olan O Burç…
En Gır Gır Komik Burçlar Hangisidir? İşte Gülme Krizine Sokan Esprili O Burçlar… mask
En Gır Gır Komik Burçlar Hangisidir? İşte Gülme Krizine Sokan Esprili O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hangi Burç Özel Günleri Unutup Durur? İşte Karşı Tarafa Değer Vermeyen Burçlar… mask
Hangi Burç Özel Günleri Unutup Durur? İşte Karşı Tarafa Değer Vermeyen Burçlar…
Edho’nun Yıldızı Pelin Akil’den Mayolu Kar Pozu! Görenler Üşüdü, Dondu! Bornozunu Çıkarıp; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık” mask
Edho’nun Yıldızı Pelin Akil’den Mayolu Kar Pozu! Görenler Üşüdü, Dondu! Bornozunu Çıkarıp; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık”
Survivor’da “Naylon Adamlık” Kavgası! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin Önünde Hakaretler… Görenler Delirdi; Kimse Bunu Beklemiyordu! mask
Survivor’da “Naylon Adamlık” Kavgası! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin Önünde Hakaretler… Görenler Delirdi; Kimse Bunu Beklemiyordu!
Serenay Sarıkaya’dan Kahreden Açıklama! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! mask
Serenay Sarıkaya’dan Kahreden Açıklama! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı!
Kırmızı Oda Dizisine Delikanlı Sadi Yeniden Geliyor! Reytingler Düşünce; Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! mask
Kırmızı Oda Dizisine Delikanlı Sadi Yeniden Geliyor! Reytingler Düşünce; Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor!
Fatma Girik’in Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Gözlerini Kapatmış; Hayata Veda Etmişti… Hayranları Duyunca Yıkıldı! mask
Fatma Girik’in Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Gözlerini Kapatmış; Hayata Veda Etmişti… Hayranları Duyunca Yıkıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status