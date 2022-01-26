Fatma Girik’in Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Gözlerini Kapatmış; Hayata Veda Etmişti… Hayranları Duyunca Yıkıldı!
Geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik, sevenlerini adeta yasa boğdu. Sanat camiasını da bir hayli üzen Fatma Girik’in ölüm nedeni şimdiye dek merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, usta oyuncu Fatma Girik’in ölüm nedenini açıkladı. İşte sevenleri tarafından merak edilen Fatma Girik'in ölüm nedeni...
Geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik, sevenlerini adeta yasa boğdu. Sanat camiasını da bir hayli üzen Fatma Girik’in ölüm nedeni şimdiye dek merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, usta oyuncu Fatma Girik’in ölüm nedenini açıkladı! Peki, Fatma Girik ne zaman, nerede öldü? Fatma Girik neden ve nasıl öldü? İşte, detaylar…
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26 Oca 2022 - 10:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.