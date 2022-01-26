Fatma Girik’in Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Gözlerini Kapatmış; Hayata Veda Etmişti… Hayranları Duyunca Yıkıldı!

Geçtiğimiz günlerde yaşamını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik, sevenlerini adeta yasa boğdu. Sanat camiasını da bir hayli üzen Fatma Girik’in ölüm nedeni şimdiye dek merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, usta oyuncu Fatma Girik’in ölüm nedenini açıkladı! Peki, Fatma Girik ne zaman, nerede öldü? Fatma Girik neden ve nasıl öldü? İşte, detaylar…

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