Kırmızı Oda Dizisine Delikanlı Sadi Yeniden Geliyor! Reytingler Düşünce; Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor!
Kırmızı Oda dizisinin o reyting düşüşünden kurtulmak için yeni bir yöntem bulduğu yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Delikanlı Sadi karakterinin hayranlarını bir hayli sevindiren o fragman, Erkan Petekkaya’nın da diziye geri döneceğini de akıllara getirdi. İşte Kırmızı Oda dizisi ve Erken Petekkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir ekran molasında olan Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz gün yeni bölümünün fragmanını seyircisiyle paylaştı. Son dönemlerde yaşadığı reyting düşüşleriyle gündeme gelen Kırmızı Oda dizisinin o reyting düşüşünden kurtulmak için yeni bir yöntem bulduğu yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Delikanlı Sadi karakterinin hayranlarını bir hayli sevindiren o fragman, Erkan Petekkaya’nın da diziye geri döneceğini de akıllara getirdi! Peki, Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi’sine hayat veren Erkan Petekkaya’nın yeni projesi ne? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisine geri mi dönüyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
26 Oca 2022 - 10:12 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.