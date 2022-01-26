- 26 Oca 2022 - 10:12 G: 26 Oca 2022 - 10:15

Kırmızı Oda Dizisine Delikanlı Sadi Yeniden Geliyor! Reytingler Düşünce; Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor!

Kırmızı Oda dizisinin o reyting düşüşünden kurtulmak için yeni bir yöntem bulduğu yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Delikanlı Sadi karakterinin hayranlarını bir hayli sevindiren o fragman, Erkan Petekkaya’nın da diziye geri döneceğini de akıllara getirdi. İşte Kırmızı Oda dizisi ve Erken Petekkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süredir ekran molasında olan Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz gün yeni bölümünün fragmanını seyircisiyle paylaştı. Son dönemlerde yaşadığı reyting düşüşleriyle gündeme gelen Kırmızı Oda dizisinin o reyting düşüşünden kurtulmak için yeni bir yöntem bulduğu yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Delikanlı Sadi karakterinin hayranlarını bir hayli sevindiren o fragman, Erkan Petekkaya’nın da diziye geri döneceğini de akıllara getirdi! Peki, Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi’sine hayat veren Erkan Petekkaya’nın yeni projesi ne? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisine geri mi dönüyor? İşte, detaylar…


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26 Oca 2022 - 10:12 - Dizi Haberleri

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