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26 Oca 2022 - 10:12

Kırmızı Oda Dizisine Delikanlı Sadi Yeniden Geliyor! Reytingler Düşünce; Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor!

Kırmızı Oda dizisinin o reyting düşüşünden kurtulmak için yeni bir yöntem bulduğu yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Delikanlı Sadi karakterinin hayranlarını bir hayli sevindiren o fragman, Erkan Petekkaya’nın da diziye geri döneceğini de akıllara getirdi. İşte Kırmızı Oda dizisi ve Erken Petekkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...