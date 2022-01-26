Serenay Sarıkaya’dan Kahreden Açıklama! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı!

Geçtiğimiz günlerde tahlisiz bir saldırı sonucu tehlikeli anlara yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Hayranlarına durumunu bildirmek için bir açıklama gerçekleştiren Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Çaresiz kaldığını hissettiğini söylediği o anlar ile ilgili ilk kez konuşan Serenay Sarıkaya, bu tür olaylar ile karşılaşan kişilere de bir yöntem sundu! Peki, Serenay Sarıkaya yaşadığı saldırı ile ilgili neler söyledi? İşte, detaylar…