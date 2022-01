Survivor’da “Naylon Adamlık” Kavgası! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin Önünde Hakaretler… Görenler Delirdi; Kimse Bunu Beklemiyordu!

Geçtiğimiz cumartesi itibariyle ikinci haftasına başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, nefes kesen mücadelesiyle yarışmacılar arasındaki rekabeti iyice kızıştırdı. Bu haftaki dokunulmazlık yarışmasında bir hayli gergin olan yarışmacılar, en ufak sebeplerden dahi kavga etmeye başladı. Son dokunulmazlık yarışında iki yarışma arasında çıkan “naylon adamlık” kavgası ise, herkesi şoke eden o karelerin ortaya çıkmasına neden oldu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine giren yarışmacılar kimler? Survivor All Star 2022 yarışması naylon adamlık kavgası ne? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...