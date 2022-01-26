Survivor’da “Naylon Adamlık” Kavgası! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin Önünde Hakaretler… Görenler Delirdi; Kimse Bunu Beklemiyordu!
. Bu haftaki dokunulmazlık yarışmasında bir hayli gergin olan yarışmacılar, en ufak sebeplerden dahi kavga etmeye başladı. Son dokunulmazlık yarışında iki yarışma arasında çıkan “naylon adamlık” kavgası ise, herkesi şoke eden o karelerin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte Naylon Adamlık kavgasının detayları...
Geçtiğimiz cumartesi itibariyle ikinci haftasına başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, nefes kesen mücadelesiyle yarışmacılar arasındaki rekabeti iyice kızıştırdı. Bu haftaki dokunulmazlık yarışmasında bir hayli gergin olan yarışmacılar, en ufak sebeplerden dahi kavga etmeye başladı. Son dokunulmazlık yarışında iki yarışma arasında çıkan “naylon adamlık” kavgası ise, herkesi şoke eden o karelerin ortaya çıkmasına neden oldu! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine giren yarışmacılar kimler? Survivor All Star 2022 yarışması naylon adamlık kavgası ne? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
26 Oca 2022 - 10:17 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.