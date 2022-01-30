Edho’nun Yıldızı Pelin Akil Bornozunu Çıkarıp Atladı! Kar Pozunu Görenler Üşüdü, Dondu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Kar Eridi… “Yok Artık”
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide geçtiğimiz sezon boy göstermesiyle hafızalara kazınan Pelin Akil, akıl almaz bir olaya imzaya attı. Yağan karın altına ilginç bir kıyafet ile çıkan Pelin Akil ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide geçtiğimiz sezon boy göstermesiyle hafızalara kazınan Pelin Akil, akıl almaz bir olaya imzaya attı. Yağan karın altına ilginç bir kıyafet ile çıkan Pelin Akil, hem takipçilerini hem de ünlüler dünyasını adeta şoka uğrattı! Pelin Akil’in o görüntüleri ise, sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi. Peki, Pelin Akil kara nasıl çıktı? Pelin Akil, ne giydi? İşte, detaylar…
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30 Oca 2022 - 00:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.