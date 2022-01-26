Edho’nun Yıldızı Pelin Akil’den Mayolu Kar Pozu! Görenler Üşüdü, Dondu! Bornozunu Çıkarıp; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide geçtiğimiz sezon boy göstermesiyle hafızalara kazınan Pelin Akil, akıl almaz bir olaya imzaya attı. Yağan karın altına ilginç bir kıyafet ile çıkan Pelin Akil, hem takipçilerini hem de ünlüler dünyasını adeta şoka uğrattı! Pelin Akil’in o görüntüleri ise, sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi. Peki, Pelin Akil kara nasıl çıktı? Pelin Akil, ne giydi? İşte, detaylar…



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