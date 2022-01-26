Özel günlerin unutulması pek çok insanın ilişkisini bitiren temel faktörlerden biri oluyor. Söz konusu ilişkiler olduğunda ise, hemen devreye giren kişilerin burçları, unutkanlık ya da değer vermeme konusunda da etkin rol alıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları kendilerine daha çok değer vermekten, bazı burcun insanları ise sadece gamsızlığında özel günlere hiç ama hiç kıymet vermiyor! Peki, hangi burç özel günleri unutup durur? İşte karşı tarafa değer vermeyen burçlar…