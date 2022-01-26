Her burcun insanı birbirine göre farklı karakter özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor. Bu bağlamda bazı burçlar maske üstüne maske taktırabilirken, bazı burçlar insanların asla rol yapamamasına neden oluyor. Her zaman olduğu gibi görünen o burcun insanları ise, herkesi hayrete düşürecek kadar içten ve samimi davranışlar sergiliyor! Peki, hangi burç olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur? İşte Mevlana sözü burçlar…