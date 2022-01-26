Hangi Burç Olduğu Gibi Görünür, Göründüğü Gibi Olur? İşte Mevlana Sözü Burçlar…
Her burcun insanı birbirine göre farklı karakter özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor. Bu bağlamda bazı burçlar maske üstüne maske taktırabilirken, bazı burçlar insanların asla rol yapamamasına neden oluyor. Sizde olduğu gibi görünen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı birbirine göre farklı karakter özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor. Bu bağlamda bazı burçlar maske üstüne maske taktırabilirken, bazı burçlar insanların asla rol yapamamasına neden oluyor. Her zaman olduğu gibi görünen o burcun insanları ise, herkesi hayrete düşürecek kadar içten ve samimi davranışlar sergiliyor! Peki, hangi burç olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur? İşte Mevlana sözü burçlar…
26 Oca 2022 - 12:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.