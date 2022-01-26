Görkem Sevindik’in Türkan Şoray Bağlantısı Deprem Yarattı! Onay Bile Almıştı, Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer O İsimle…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Görkem Sevindik’in Türkan Şoray bağlantısı deprem etkisi yarattı. Söz dizisinde hayat verdiği Keşanlı karakteriyle gönüllere adını kazıyan Görkem Sevindik, ağızları açık bıraktı. Türkan Şoray’la çıkan bağlantısı ise hayranlarını tir tir titretti. Meğer Görkem Sevindik, o isimle…
STAR TV ekranlarında yer alan Söz dizisinde hayat verdiği karakterle adını duyuran başarılı oyuncu Görkem Sevindik en son ise Kırmızı Kamyon dizisinde rol almıştı. Dizinin kaderi ise kısa sürmüş ve Görkem Sevindik’in hikayesi çabuk bitmişti. Kırmızı Kamyon dizisinden sonra Kırmızı Kamyon dizisinin adı ve kadrosu değişmiş; hikayesinde de yenilik yapılmıştı ama yine de yeni kadro seyirciler tarafından beğenilmemişti. Peki, Görkem Sevindik’in Türkan Şoray’la bağlantısı ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.