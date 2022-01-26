- 26 Oca 2022 - 12:11 G: 26 Oca 2022 - 12:20

Görkem Sevindik’in Türkan Şoray Bağlantısı Deprem Yarattı! Onay Bile Almıştı, Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer O İsimle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Görkem Sevindik’in Türkan Şoray bağlantısı deprem etkisi yarattı. Söz dizisinde hayat verdiği Keşanlı karakteriyle gönüllere adını kazıyan Görkem Sevindik, ağızları açık bıraktı. Türkan Şoray’la çıkan bağlantısı ise hayranlarını tir tir titretti. Meğer Görkem Sevindik, o isimle…

STAR TV ekranlarında yer alan Söz dizisinde hayat verdiği karakterle adını duyuran başarılı oyuncu Görkem Sevindik en son ise Kırmızı Kamyon dizisinde rol almıştı. Dizinin kaderi ise kısa sürmüş ve Görkem Sevindik’in hikayesi çabuk bitmişti. Kırmızı Kamyon dizisinden sonra Kırmızı Kamyon dizisinin adı ve kadrosu değişmiş; hikayesinde de yenilik yapılmıştı ama yine de yeni kadro seyirciler tarafından beğenilmemişti. Peki, Görkem Sevindik’in Türkan Şoray’la bağlantısı ne?

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26 Oca 2022 - 12:11 Ankara- Yaşam

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