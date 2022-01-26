Görkem Sevindik’in Türkan Şoray Bağlantısı Deprem Yarattı! Onay Bile Almıştı, Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer O İsimle…

STAR TV ekranlarında yer alan Söz dizisinde hayat verdiği karakterle adını duyuran başarılı oyuncu Görkem Sevindik en son ise Kırmızı Kamyon dizisinde rol almıştı. Dizinin kaderi ise kısa sürmüş ve Görkem Sevindik’in hikayesi çabuk bitmişti. Kırmızı Kamyon dizisinden sonra Kırmızı Kamyon dizisinin adı ve kadrosu değişmiş; hikayesinde de yenilik yapılmıştı ama yine de yeni kadro seyirciler tarafından beğenilmemişti. Peki, Görkem Sevindik’in Türkan Şoray’la bağlantısı ne?

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