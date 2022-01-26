Hangi Burca Elini Verseniz; Kolunuzu Kapar? İşte Sizi Bitirecek Burçlar…
Her burcun insanı aynı masumiyet ile dünyaya gelmiyor. Bazı burcun insanları bencilliklerinden dolayı çevresindeki insanları kullanmak isterken; bazı burcun insanları bunu manipülatif kişiliklerini beslemek için yapıyor. Sizde bu özelliklerde olan ve elini verdiğinizde kolunu kaptıracağınız burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı masumiyet ile dünyaya gelmiyor. Bazı burcun insanları bencilliklerinden dolayı çevresindeki insanları kullanmak isterken; bazı burcun insanları bunu manipülatif kişiliklerini beslemek için yapıyor. Öte yandan çevresindeki herkesi bu özellikleriyle bitirip, tüketebilecek olan o burçları görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burca elini verseniz; kolunuzu kapar? İşte sizi bitirecek burçlar…
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26 Oca 2022 - 12:22 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.