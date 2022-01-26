Her burcun insanı aynı masumiyet ile dünyaya gelmiyor. Bazı burcun insanları bencilliklerinden dolayı çevresindeki insanları kullanmak isterken; bazı burcun insanları bunu manipülatif kişiliklerini beslemek için yapıyor. Öte yandan çevresindeki herkesi bu özellikleriyle bitirip, tüketebilecek olan o burçları görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burca elini verseniz; kolunuzu kapar? İşte sizi bitirecek burçlar…



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