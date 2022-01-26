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26 Oca 2022 - 12:35

Hadise’den Kıpkırmızı, Ateş Atan Pozlar! Aşk Yaradı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Görenlerin Nefesi Kesiliyor! “Kıskananlar Çatlasın Hadisem”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den kıpkırmızı kıyafetli, ateş eden pozlar arka arkaya geldi. Bir bakanın bir daha baktığı Hadise, görenlerin nefesini kesti. Bir hayranı ise Hadise’nin bu pozlarına karşılık olarak; “Kıskananlar çatlasın Hadisem” yorumunda bulundu. Akılları bir kez daha başından alan Hadise ise çok beğenildi. İşte merak edilen tüm detaylar…