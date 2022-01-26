Hadise’den Kıpkırmızı, Ateş Atan Pozlar! Aşk Yaradı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Görenlerin Nefesi Kesiliyor! “Kıskananlar Çatlasın Hadisem”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den kıpkırmızı kıyafetli, ateş eden pozlar arka arkaya geldi. Bir bakanın bir daha baktığı Hadise, görenlerin nefesini kesti. Bir hayranı ise Hadise’nin bu pozlarına karşılık olarak; “Kıskananlar çatlasın Hadisem” yorumunda bulundu. Akılları bir kez daha başından alan Hadise ise çok beğenildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, hayranlarına ise “Hikayemiz yeni başlıyoruz” diyerek duyurmuştu. 3 milyon liralık tektaşıyla gündeme bomba gibi düşen Hadise, hayranlarına o heyecanı yaşatmıştı. Pop şarkılarının kraliçesi olan güzel sanatçı Hadise’ye ise aşk yaradı ve bambaşka birisine dönüştü. İşte Hadise’den gelen ve alev atan o pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.