- 29 Oca 2022 - 23:36

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrılık Sırrı Ortaya Çıktı! Büyük Aşka Neden Gölge Düştü? Hande Erçel’den İlk ve Son Açıklama Geldi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı resmen bitti! Büyük aşka skandal gölge düştü! Ayrılık sebepleri de ortaya çıkarken; Hande Erçel’den ise ilk ve son açıklama geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımları olay olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde tanışmışlardı. Birlikte rol almaya başlayan ikilinin uyumları ise gözlerden kaçmamıştı. İkilinin her paylaşımı olay yaratırken; bir iddia her şeyi yerle bir etti. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden ayrıldı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2022 - 23:36 Ankara- Yaşam

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