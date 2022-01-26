Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Oca 2022 - 13:25

Survivor Poyraz Sessizliğini Bozdu! Batuhan Karacakaya İçin Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Naylon Adamsın” Kavgası Sıçradıkça Sıçrıyor! Acun Sessiz…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Poyraz, sessizliğini bozdu! Kavgalı olduğu Batuhan Karacakaya’ya öyle şeyler dedi ki, Karacakaya hayranları delirdi. “Naylon Adamsın” tartışması giderek büyürken; Acun Ilıcalı’nın ise sessiz kaldığı gözüktü. Peki, neler oluyor?