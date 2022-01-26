Survivor Poyraz Sessizliğini Bozdu! Batuhan Karacakaya İçin Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Naylon Adamsın” Kavgası Sıçradıkça Sıçrıyor! Acun Sessiz…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Poyraz, sessizliğini bozdu! Kavgalı olduğu Batuhan Karacakaya’ya öyle şeyler dedi ki, Karacakaya hayranları delirdi. “Naylon Adamsın” tartışması giderek büyürken; Acun Ilıcalı’nın ise sessiz kaldığı gözüktü. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması hız kesmeden ekranlara gelmeye devam ediyordu. Son bölümü dün akşam ekranlara gelen Survivor All Star’da ise Berkan ve Batuhan arasında skandal bir kavga çıkmıştı. Berkan ve Batuhan birbirine girerken; Poyraz’dan ise skandal bir açıklama geldi. İşte milyonları ayağa kaldıran o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.