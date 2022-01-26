Migros Durdurulamıyor; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç… Dip Fiyatlara Çekildi, Markete Akın Akın Koşuldu! Gitmeyen Kafasını Duvarlara Vuracak!

Paranın her bir kuruşunun değerli olduğu bir dönemde temel gıda ihtiyaçlarının bir anda yükselmesi ağızları açık bırakmıştı. Migros ise bunun önüne geçti ve durdurulamaz hale geldi. dip fiyatlara ürünlerini çeken Migros, ağzına kadar insanla doldu taştı! Gitmeyenin kafasını duvarlara vuracağı konuşulurken; gelen indirim ise “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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