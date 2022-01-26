Migros Durdurulamıyor; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç… Dip Fiyatlara Çekildi, Markete Akın Akın Koşuldu! Gitmeyen Kafasını Duvarlara Vuracak!
Dolar kurundaki skandal yükselişin ardından marketlerde yeni fiyat politikasına geçmek zorunda kalmışlardı. Mecburen zam yapmak zorunda kalan firmalar vatandaşın cebini ise cayır cayır yakmıştı. Daha asgari ücret 2825 lirayken; sıvıyağ fiyatları 150 liraya yakınlaşmıştı. Faturası, kirası can sıkmaya başlarken; Migros Market’ten şok indirim haberi geldi. Un, sıvıyağ, salça ve pirinç gibi ana ürünlerde indirim uygulayan Migros, ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
Paranın her bir kuruşunun değerli olduğu bir dönemde temel gıda ihtiyaçlarının bir anda yükselmesi ağızları açık bırakmıştı. Migros ise bunun önüne geçti ve durdurulamaz hale geldi. dip fiyatlara ürünlerini çeken Migros, ağzına kadar insanla doldu taştı! Gitmeyenin kafasını duvarlara vuracağı konuşulurken; gelen indirim ise “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.