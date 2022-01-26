STAR TV ve FOX TV’den Son Karar! O Dizilerin Sonu Geldi, Biletleri Kesildi! Arka Arkaya Vedalar Geldi, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?

2022 yılına girilmesiyle birlikte STAR TV ve FOX TV bünyesine yeni birçok projeyi katmıştı. Sezona büyük iddialarla başlayan diziler ise tek tek yaprak dökümü yaşamıştı. Reytinglerde büyük bir çakılma yaşayan dizilerden iki tanesi ise şok içerisinde bıraktı. Ekranlara veda etmesine sadece saatler kalan iki dizi için verilen karar ise gözyaşlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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