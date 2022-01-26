STAR TV ve FOX TV’den Son Karar! O Dizilerin Sonu Geldi, Biletleri Kesildi! Arka Arkaya Vedalar Geldi, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?
Star TV ve Fox TV gibi iki büyük televizyon kanalından skandal kararlar arka arkaya geldi. Sezona damgasını vuran iki dizi için final tarihlerini veren kanallar, sevenlerini yakıp yıktı! Seyirciyi çıldırtan bu durum ise vedaların arka arkaya geldi. İşte Star TV ve Fox TV’nin karar verip bitirme kararı aldığı diziler…
2022 yılına girilmesiyle birlikte STAR TV ve FOX TV bünyesine yeni birçok projeyi katmıştı. Sezona büyük iddialarla başlayan diziler ise tek tek yaprak dökümü yaşamıştı. Reytinglerde büyük bir çakılma yaşayan dizilerden iki tanesi ise şok içerisinde bıraktı. Ekranlara veda etmesine sadece saatler kalan iki dizi için verilen karar ise gözyaşlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.