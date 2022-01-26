Survivor Nisa’nın Türbana Girdiği Fotoğraf Şok Etti! Sosyal Medya Sallandı... Görenler Şaştı Kaldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Parkurda büyük bir mücadele yaşayan iki takım, ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabete girmişti. Tam o anlarda Nisa’nın bir görseline ise skandal bir hamle uygulandı ve tepkiler gırla geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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