Survivor Nisa’nın Türbana Girdiği Fotoğraf Şok Etti! Sosyal Medya Sallandı... Görenler Şaştı Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl bulunan Nisa Bölükbaşı’nın sosyal medyada yayınlan türbanlı paylaşımı şok içerisinde bıraktı. Sosyal medyayı sallayan bu paylaşımda namaz görselin de yer verilmesi; “Dalga geçmeyin” yorumlarını arka arkaya getirdi. İşte 8,9 şiddetinde deprem yaratan o paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Parkurda büyük bir mücadele yaşayan iki takım, ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabete girmişti. Tam o anlarda Nisa’nın bir görseline ise skandal bir hamle uygulandı ve tepkiler gırla geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.