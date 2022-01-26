Esra Erol’un Kardeşini Görenler Titredi! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı, Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımının başında duran Esra Erol, bu kez kardeşiyle şok etti. Eda Erol’un son halini görenler şok içerisinde kaldı. Alişan’la bir dönem nişanlı olan ismin değişimi, şok içerisinde bıraktı. İşte milyonları titreten o değişim!
ATV Ekranlarının kraliçesi olarak bilenen Esra Erol’un hem stilisti, hem de kardeşi olan Eda Erol, gündemin ismi oldu. Yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çeken güzel ismin, saçı – başı bambaşka birisine dönüştü. Akılları bir kez daha başından alan güzel ismin Alişan’la eskiden nişanlı olduğu ve o dönemlerinden eser bırakmadığına dair yorumlar aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.