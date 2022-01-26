Esra Erol’un Kardeşini Görenler Titredi! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı, Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının kraliçesi olarak bilenen Esra Erol’un hem stilisti, hem de kardeşi olan Eda Erol, gündemin ismi oldu. Yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çeken güzel ismin, saçı – başı bambaşka birisine dönüştü. Akılları bir kez daha başından alan güzel ismin Alişan’la eskiden nişanlı olduğu ve o dönemlerinden eser bırakmadığına dair yorumlar aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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