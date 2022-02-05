- 05 Şub 2022 - 22:00

Kırmızı Oda Dizisinde Yeni Delikanlı Sadi Beklenen İlgiyi Göremedi! Üzeri Çizildi... Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Yer Gök İnleyecek! Çekimler Tamamlandı…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’ya iddialara göre Serenay Sarıkaya resmen geliyor. Delikanlı Sadi’den sonra öyle bir bomba patladı ki, ağızlar resmen açık kaldı. Kırmızı Oda dizisinde hayat vereceği karakter ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Serenay Sarıkaya’nın gümbür gümbür geldiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Binnur Kaya gibi Türkiye’nin en sevilen oyuncularında bulunduran Kırmızı Oda dizisi uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce Erkan Petekkaya’nın yeniden ekranlara geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Serenay Sarıkaya’nın Kırmızı Oda dizisi için hazırlıklara başladığı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir karaktere hayat verecek?

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05 Şub 2022 - 22:00 Ankara- Yaşam

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