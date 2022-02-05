Kırmızı Oda Dizisinde Yeni Delikanlı Sadi Beklenen İlgiyi Göremedi! Üzeri Çizildi... Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Yer Gök İnleyecek! Çekimler Tamamlandı…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’ya iddialara göre Serenay Sarıkaya resmen geliyor. Delikanlı Sadi’den sonra öyle bir bomba patladı ki, ağızlar resmen açık kaldı. Kırmızı Oda dizisinde hayat vereceği karakter ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Serenay Sarıkaya’nın gümbür gümbür geldiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Binnur Kaya gibi Türkiye’nin en sevilen oyuncularında bulunduran Kırmızı Oda dizisi uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce Erkan Petekkaya’nın yeniden ekranlara geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Serenay Sarıkaya’nın Kırmızı Oda dizisi için hazırlıklara başladığı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir karaktere hayat verecek?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.