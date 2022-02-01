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01 Şub 2022 - 19:14

Kırmızı Oda Dizisine Bomba İsim! Esip Gürleyecek; Karakteri Ağızları Açık Bıraktı! Çekimler Tamam; Kumru, Alya, Boncuk Defteri Kapandı!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’ya iddialara göre Serenay Sarıkaya resmen geliyor. Delikanlı Sadi’den sonra öyle bir bomba patladı ki, ağızlar resmen açık kaldı. Kırmızı Oda dizisinde hayat vereceği karakter ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Serenay Sarıkaya’nın gümbür gümbür geldiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…