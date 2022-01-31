- 31 Oca 2022 - 12:57 G: 31 Oca 2022 - 13:27

Masumlar Apartmanı Dizisinden Han Ayrılıyor Mu? Birkan Sokullu’nun Sevenleri Yasa Girdi! Başına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han resmen hapı yuttu! Seyirciler ekranlara gelen son bölümde ise nutkunun tutulduğunu ve tüylerinin ürperdiğini dile getirdi. Akılları yerinden eden bu durum ise dikkatleri üzerine çekti. Han ve Ceylan arasında yaşanan gerilim, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde ise Safiye ve Naci evlenmişti. Dikkatleri üzerine çeken dizide ise Han’ın başına gelen ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Oca 2022 - 12:57 Ankara- Magazin

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