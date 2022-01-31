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31 Oca 2022 - 12:57

Masumlar Apartmanı Dizisinden Han Ayrılıyor Mu? Birkan Sokullu’nun Sevenleri Yasa Girdi! Başına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han resmen hapı yuttu! Seyirciler ekranlara gelen son bölümde ise nutkunun tutulduğunu ve tüylerinin ürperdiğini dile getirdi. Akılları yerinden eden bu durum ise dikkatleri üzerine çekti. Han ve Ceylan arasında yaşanan gerilim, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…