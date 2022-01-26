Camdaki Kız Dizisinde Nalan Bebeği Aldırıyor Mu? Seyirci Sinir Krizlerine Girdi, Feride Delirdi! Ortalık Çok Fena Karışacak! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde skandal bir olay patlak verdi. Nalan’ın bebeğini aldıracağı konuşulurken; Feride’den gelen ambargo ise depreme neden oldu. Ortalık çok fena karışırken; seyircide sinir krizine girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümde resmen kıyamet yaşanmıştı. Nalan’ı çileden çıkaran Sedat, ortaya çıkan gerçeklerle milyonları delirtmişti. Nalan, Sedat’ın kendisini Melisa ile aldattığı videoyu izleyen Nalan, Sedat’a resti çekmişti. Yeni bölüm fragmandan ise bir detay her şeyi alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.