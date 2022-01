Survivor All Star’a Taze Kan! Esip Gürleyecek; Ortalık Yıkılacak! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Görenler Şok Oldu! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması haftanın belli günleri ekranlarda olmaya başladı. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star’da ise yarışmacılardan birkaçı koronavirüse yakalanmıştı. Bunların başında ise Nisa Böklükbaşı geliyordu. Nisa Bölükbaşı’nın koronavirüsü atlatıp sahalara yeniden dönmesiyle birlikte bu seferde Aycan, Sema ve Adem koronavirüsten dolayı yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Sema, Aycan ve Adem arasından bir ismin Survivor All Star’a yeniden katılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

