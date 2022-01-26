- 26 Oca 2022 - 17:25 G: 26 Oca 2022 - 17:42

Survivor All Star’a Taze Kan! Esip Gürleyecek; Ortalık Yıkılacak! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Görenler Şok Oldu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da heyecan giderek artıyor. Yeni bölümlerde taze kanın geleceği ortaya çıkarken; esip gürleyeceği ve ortalığı yıkacağını öngörüldü. Acun Ilıcalı’nın kararını verdiği konuşulurken; o ismi görenler ise büyük bir şok yaşadı. Peki, Survivor All Star yarışmasına hangi isim geliyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması haftanın belli günleri ekranlarda olmaya başladı. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star’da ise yarışmacılardan birkaçı koronavirüse yakalanmıştı. Bunların başında ise Nisa Böklükbaşı geliyordu. Nisa Bölükbaşı’nın koronavirüsü atlatıp sahalara yeniden dönmesiyle birlikte bu seferde Aycan, Sema ve Adem koronavirüsten dolayı yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Sema, Aycan ve Adem arasından bir ismin Survivor All Star’a yeniden katılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2022 - 17:25 Ankara- Yaşam

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Survivor All Star’a Taze Kan! Esip Gürleyecek; Ortalık Yıkılacak! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Görenler Şok Oldu! Neler Oluyor? mask
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