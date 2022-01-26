- 26 Oca 2022 - 17:46 G: 26 Oca 2022 - 18:00

Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu, Instagram Yandı Kül Oldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’den leopar desenli kıyafetiyle fizik şov geldi. İncecik belini bir kez daha kanıtlayan güzel isim, nefesleri kesri. Cesur paylaşımların kadını olarak tanınan başarılı isim Gülşen, Instagram’ı yakıp kül etti. İşte Gülşen’den gelen o iddialı paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda Gülşen, transparan bir kıyafet giyerek; içine giydiği iç çamaşırını göstermişti. Bu durum ise binlerce tepkiye neden olmuştu. Tüm bunlara resti çeken Gülşen şimdide leopar desenli kıyafetiyle şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2022 - 17:46 Ankara- Yaşam

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Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu, Instagram Yandı Kül Oldu! mask
Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu, Instagram Yandı Kül Oldu!
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